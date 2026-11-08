De Rossi va oltre la sconfitta di misura contro il Milan: "Orgoglioso di allenare il Genoa"   

"Penso di aver fatto i complimenti ai ragazzi a fine primo tempo e poi a fine partita. Della prestazione non mi piace mettere l'accento sugli errori individuali quando si subisce un gol: anche Kalulu ha sbagliato sul gol di Baldanzi. Il calcio è fatto di errori individuali, si sbaglia, si sbagliano i passaggi, tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di impreciso, si poteva fare meglio. Ripeto: non mi piace parlare di errori individuali solo quando fa comodo ". Parola di Daniele De Rossi , allenatore del Genoa, dopo la sconfitta interna contro il Milan, segnata dalle sbavature difensive di Marcandalli e Vasquez nei primi venti minuti.

De Rossi elogia il cuore del Genoa

"Due mesi fa, prima dell’altra sosta, eravamo più fragili, ma i giocatori hanno fatto sempre prestazioni di cuore - spiega l'allenatore a Dazn - Il Milan ti nasconde la palla, i cambihanno funzionato. Ho una squadra di cui sono orgoglioso. Se giochiamo così e non come contro il Lecce, credo che vinceremo molte più partite di quante ne perdermo. La squadra sta cambiando e io cambio con la squadra che ho: credo sia il lavoro dell’allenatore. Lo scorso anno abbiamo fatto cose semplici, senza troppi fronzoli, perché abbiamo basato tutto sull’aggressività e avevano fame di punti. All'aggressività non rinuncerò mai. Ma stiamo cercando di mettere il vestito migliore a questa squadra. Mi piace avere giocatori di qualità, anche gestendoli a livello fisico. Stiamo trovando la linea giusta per farli rendere al massimo a prescindere dal minutaggio".