De Rossi va oltre la sconfitta di misura contro il Milan: "Orgoglioso di allenare il Genoa"
"Penso di aver fatto i complimenti ai ragazzi a fine primo tempo e poi a fine partita. Della prestazione non mi piace mettere l'accento sugli errori individuali quando si subisce un gol: anche Kalulu ha sbagliato sul gol di Baldanzi. Il calcio è fatto di errori individuali, si sbaglia, si sbagliano i passaggi, tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di impreciso, si poteva fare meglio. Ripeto: non mi piace parlare di errori individuali solo quando fa comodo". Parola di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta interna contro il Milan, segnata dalle sbavature difensive di Marcandalli e Vasquez nei primi venti minuti.
De Rossi elogia il cuore del Genoa
"Due mesi fa, prima dell’altra sosta, eravamo più fragili, ma i giocatori hanno fatto sempre prestazioni di cuore - spiega l'allenatore a Dazn - Il Milan ti nasconde la palla, i cambihanno funzionato. Ho una squadra di cui sono orgoglioso. Se giochiamo così e non come contro il Lecce, credo che vinceremo molte più partite di quante ne perdermo. La squadra sta cambiando e io cambio con la squadra che ho: credo sia il lavoro dell’allenatore. Lo scorso anno abbiamo fatto cose semplici, senza troppi fronzoli, perché abbiamo basato tutto sull’aggressività e avevano fame di punti. All'aggressività non rinuncerò mai. Ma stiamo cercando di mettere il vestito migliore a questa squadra. Mi piace avere giocatori di qualità, anche gestendoli a livello fisico. Stiamo trovando la linea giusta per farli rendere al massimo a prescindere dal minutaggio".
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