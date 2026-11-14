De Rossi al Genoa ancora a lungo: svelato il piano del club

INVIATA A GENOVA - Il Genoa non lascia. Anzi: raddoppia . Ha destato molta curiosità, soprattutto all’estero, la scelta della proprietà di sostituire Diego Lopez con una coppia: Francois Modesto , Chief of Football, e Stefano Melissano, direttore sportivo. A poco più di un mese dal loro insediamento hanno aiutato De Rossi a far uscire il Genoa dalle sabbie mobili e fatto capire, soprattutto ai tifosi, che né loro né tantomeno il tecnico sono « gente di mare ». Inteso come persone di passaggio.

Con De Rossi di rinnovo ancora non si è parlato, ma la volontà di proseguire oltre il 30 giugno è chiarissima . Non a caso, quando le cose andavano male, entrambi hanno parlato con l’allenatore, prima della Fiorentina, garantendogli fiducia. Poi si sa, il calcio sa essere spesso infame, ma loro su questo aspetto sono granitici: piuttosto che cambiare guida tecnica avrebbero cambiato l’intera rosa. Un’iperbole, ovviamente, ma tanto basta. Non solo De Rossi, però: i due direttori hanno voluto incontrare tutte le persone che lavorano nell’ambito sportivo del Genoa, dai giocatori, soprattutto quelli che sembravano più in crisi, allo scouting (8 persone) al responsabile del settore giovanile. In attesa del mercato di gennaio l’obiettivo è chiaro: mantenere l’ossatura della squadra senza cedere i pezzi pregiati (vedi il gioiellino Wiafe) ed eventualmente intervenire con operazioni mirate. Noa Lang? Non è neppure un tema, impossibile .

Gli obiettivi e le volontà della società

«Crediamo fortemente nello sviluppo del settore giovanile - hanno detto - e vogliamo puntare anche e soprattutto su giocatori italiani per connotare la nostra identità». In questo senso si aspettano entrambi molto da Venturino: sistemate le noie fisiche, dopo sei mesi con Gasperini, è tornato più maturo e convinto. «Più in generale anche all'estero cerchiamo giocatori da Genoa che abbiano piena consapevolezza di ciò che richiede questa piazza: attaccamento, intensità e ovviamente qualità. Vogliamo procedere sempre nel confronto quotidiano con la proprietà, i vertici e il tecnico. E proprio con il mister ci sono grandi sintonia e unità, c'è la volontà di lavorare insieme ancora a lungo».

Il Genoa non vuole cedere i suoi gioielli

Melissano e Modesto sono a Pegli, parola loro, dalle 8 di mattina alle 10 di sera ma quando serve si spostano: il ds qualche giorno fa era a Frosinone per incontrare i giocatori che sono in prestito lì, tra cui quel campioncino che è Gabriele Calvani. L’obiettivo del Genoa è riportarlo a casa almeno per una stagione, poi sarà complicato trattenerlo visto che ha addosso gli occhi di mezza Europa. Il valore? C’è chi dice quindici milioni, per la società ligure ne vale già almeno il doppio. L’importante è avere coraggio, lo stesso che ha avuto Melissano quando convinse l’Inter a dargli Pio Esposito allo Spezia. Dopo qualche difficoltà iniziale in tanti non erano convinti, ma lui sentenziò: «Credetemi, questo fa un altro sport». Aveva ragione lui: dopo poche settimane, a vederlo dal vivo, c’erano Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund. Ma l’Inter non se lo fece scappare. Il Genoa, con i suoi talenti, nel corso del tempo, ha lo stesso obiettivo.