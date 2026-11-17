C'è chi vive sui social e chi preferisce starne alla larga . Alessandro Marcandalli appartiene alla seconda categoria . Non pubblica molto, non ama esporsi, ma ha le idee piuttosto chiare su quello che vuole diventare . Ventiquattro anni, una gavetta cominciata dalla Serie C , il Genoa come presente e un futuro tutto da scrivere . Poche parole, tanti fatti. «Confermo».

«Ogni tanto dai, qualche minuto al giorno».

Avrà però avuto modo di leggere il duro commento di Rabiot su Instagram dopo il suo fallo in Genoa-Milan: per lui era rosso diretto e bisognava essere onesti nell’ammetterlo.

«Non l’ho letto, ma me lo hanno raccontato. Non pubblico io, figuriamoci se guardo i commenti dei colleghi».

Ha avuto paura che il cartellino fosse rosso?

«Sì, molta. È stato un episodio che ha avuto diverse interpretazioni e ci sono stati punti di vista differenti, ma è vero che c’era molta distanza dalla porta. Io, però, penso soltanto a quello che devo fare in campo».

E quando non si allena?

«Magari guardo qualche serie tv, leggo libri oppure gioco alla PlayStation».

Cosa sta guardando in questo momento?

«Dexter».

In lingua originale?

«Sì, anche. Parlo italiano e inglese. Le mie origini sono nigeriane, quindi ho anche un legame con quella cultura».

Quanto forte?

«Molto, la mia famiglia mi ha trasmesso tanto di quella terra. Ci sono stato quando avevo due anni, quindi non ricordo praticamente nulla, ma mi piacerebbe tornarci».

E a tavola? La cucina di casa è italiana o c’è spazio anche per quella nigeriana?

«Mia mamma prepara piatti nigeriani. Io invece mi arrangio, magari seguendo qualche tutorial su YouTube. Certo, con la friggitrice ad aria è tutto più facile».

De Rossi l’ha paragonata a Rudiger: confronto impegnativo.

«Sicuramente il mister qualcosa ha visto. È un paragone importante e sono contento, perché significa che crede nel mio potenziale».

Ha anche detto: “Spero non si accorgano di quanto è forte”.

«È un messaggio che ha un valore e un significato. Adesso devo essere bravo io a tirarlo fuori, partita dopo partita, continuando a lavorare bene soprattutto durante la settimana».

Da uno a dieci, a che punto è della sua carriera?

«Direi 6,5».

Evidentemente ha ancora parecchio da chiedere a se stesso.

«Sì, ho fatto tanta gavetta. Sono partito dalla Serie C e so che devo continuare a migliorare».

Di lei si dice: si distrae spesso.

«Sono onesto: devo migliorare sulla concentrazione. Ci sono state partite e situazioni in cui magari sono calato durante i novanta minuti. È sicuramente una delle cose principali su cui devo lavorare. Così potrò fare un ulteriore salto di qualità».

Ha avuto allenatori importanti, da De Rossi a Nesta e Gilardino. Tre campioni del mondo, ma Nesta le ha cambiato la carriera.

«Era il mio primo anno in Serie B e arrivavo dalla C. Mi ha dato tanto in un periodo delicato. Quando hai davanti uno dei migliori difensori della storia che ti dice di lavorare, di crederci, fa un certo effetto. Mi fermavo con lui dopo gli allenamenti, riguardavamo i video insieme e mi dava consigli. Mi ha aiutato molto».

Rimproveri? Urla?

«Pochi, ma anche De Rossi e Gilardino. Sono tutti abbastanza pacati, anche se hanno modi diversi di trasmettere le cose. Riescono comunque a far arrivare il messaggio ai giocatori».

Complimenti?

«De Rossi adesso mi sta dando fiducia. Nesta, invece, nel suo modo di fare era magari un po’ più rigido».

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, una scuola.

«Sì ma ai miei tempi non c’era Gasp. Era un’Atalanta diversa, che faceva la B e poi la Serie A lottando per la salvezza».