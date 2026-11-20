Una sosta di lavoro vero, la voglia di ripartire, la consapevolezza che il calendario non concede sconti e la necessità di non abbassare la guardia. Daniele De Rossi prepara il Genoa alla trasferta di Reggio Emilia con un obiettivo chiaro: tornare a casa con tre punti che potrebbero dare una spinta importante alla classifica e al percorso rossoblù. "È una partita importantissima. Noi la analizziamo senza pensare a quello che può darci in termini di obiettivo finale, ma in termini di classifica sì, sono tre punti che sarebbero una manna dal cielo". Il tecnico, però, non vuole che la squadra si lasci condizionare dalle prospettive future o da un calendario che qualcuno potrebbe considerare più abbordabile. "Le prossime partite sono state erroneamente battezzate come più facili. È vero che il calendario all'inizio è stato veramente tosto, ma giochiamo col Torino che è una squadra forte e non parlo neanche dell' Inter perché è forse la partita più difficile dell'anno". La prima tappa, però, è il Sassuolo.

Una squadra in difficoltà, ma tutt'altro che spenta. Anche perché, saltata la sfida con l'amico ed ex compagno Aquilani, ci sarà sicuro la scossa del cambio di allenatore. De Rossi conosce bene i rischi di una sfida contro un avversario che avrà ancora più voglia di reagire: "Sbagliamo tremendamente se pensiamo che il Sassuolo è una squadra morta. È una squadra in difficoltà e ogni volta che c'è un cambio di allenatore storicamente c'è sempre una reazione di impeto, di voglia di volersi mettere in mostra con un nuovo allenatore". Il Genoa dovrà fare i conti anche con l'incertezza tattica. D'Aversa ha dimostrato di poter variare moduli e sistemi di gioco: "Sappiamo le caratteristiche individuali e sappiamo che D'Aversa è un allenatore che ha giocato sia a quattro che tre che a cinque e che ha variato molti moduli, quindi stiamo completamente al buio». Una condizione che, paradossalmente, può trasformarsi in un'opportunità? «Ma forse, a volte, non è necessariamente un minus o una cosa negativa perché ci concentriamo su quello che vogliamo fare noi, su quello che piace a noi, su quello che vogliamo migliorare e che vorremmo essere».

Sosta da proprietario (e attore)

Il Genoa arriva alla sfida dopo una pausa che De Rossi ha sfruttato per lavorare con un gruppo numeroso, recuperare alcuni giocatori e insistere sugli aspetti che ancora non convincono. Non solo: ieri ha debuttato su Sky "Radici", la serie sull'Ostiamare, e De Rossi è andato anche a seguire la squadra dal vivo nelle vesti di proprietario. «È andata bene la settimana, ci è servita. L'abbiamo usata per recuperare un po' di giocatori che rientravano e, soprattutto, per lavorare sulle cose che, nonostante gli ultimi buoni risultati, non stavano girando come vogliamo noi». Una sosta diversa rispetto a quella di ottobre, con molti più calciatori a disposizione e la possibilità di impostare allenamenti veri. «È stata una sosta di lavoro vero e non sono stati tre, quattro giocatori buttati lì, a fare torello e partitina con dei bambini, ma abbiamo avuto allenamenti veri». La Primavera, come sempre, ha dato una mano, permettendo di mantenere un organico numeroso durante le sedute. Tra gli aspetti da migliorare c'è anche la produzione offensiva. Il Genoa ha tirato poco, ma De Rossi non si limita a guardare il dato statistico: il lavoro riguarda la qualità delle giocate, i passaggi chiave, le situazioni che possono portare la squadra a creare occasioni: "Stiamo cercando di lavorare su quante volte potremmo tirare e prendiamo una decisione che non ci permette neanche di arrivare a tirare», ha spiegato De Rossi, consapevole che la possibilità di alternare gli uomini potrà diventare determinante. Il Genoa, però, dovrà anche ritrovare equilibrio e presenza in area. Il ritorno di Colombo e degli altri attaccanti può offrire nuove soluzioni, con la possibilità di giocare anche con due punte: «Giocare con due attaccanti è un'opzione che noi abbiamo sempre lì», ha detto il tecnico, ricordando però come questa scelta comporti inevitabilmente dei sacrifici nella composizione della squadra.

A Reggio Emilia invasione di tifosi del Genoa

A Reggio Emilia, infine, il Genoa potrebbe sentirsi quasi a casa. La presenza dei tifosi rossoblù è destinata a essere importante, come già accaduto in altre trasferte, oltre 4mila: "Saremo probabilmente in casa come lo siamo stati a Cremona e come succede sempre quando ai tifosi del Genoa è permesso di andare a tifare in trasferta". Un sostegno che De Rossi conosce bene e che può rappresentare una spinta ulteriore. Ma il tecnico non vuole illusioni: «I giocatori del Sassuolo sono forti e sono affamati, quindi non dobbiamo sentirci troppo comodi". A buon intenditor poche parole.