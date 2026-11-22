" Avevo paura dei loro contropiedisti , ma a bbiamo espresso il massimo delle qualità che avevamo , in fase difensiva 100%, in fase offensiva si poteva fare meglio rendendo il nostro possesso iniziale più pungente", ha spiegato De Rossi. "Questa è una squadra che è stata poco ordinata prima in alcuni momenti e invece oggi mi è piaciuto anche come abbiamo fatto col blocco basso". Grande soddisfazione anche per il sostegno dei tifosi genoani, arrivati numerosi a Reggio Emilia nonostante la pioggia: " 5000 tifosi sotto la pioggia? Sono 5.000 bronchiti! A parte gli scherzi, è bello aver dato la felicità a un popolo che si è mosso per venirci a vedere, la pioggia che si sono presi solo Dio lo sa. Oggi era giusto festeggiare insieme a loro ". De Rossi ha poi continuato: "Non dobbiamo adagiarci però, ho visto retrocedere squadre dopo aver girato a 20-22 punti , dobbiamo stare sul pezzo ed essere cinici, mentalizzati, andare a prendere quelli davanti e allontanare quelli dietro". Infine su Osmajic : "È un intenso, va a duemila all'ora, anche quando deve abbracciarti. Hai visto quei cani grossi che ti vengono addosso perché vogliono festeggiarti? Lui è così. Ha fatto 6 gol, sono numeri importanti".

De Rossi: "Osmajic? Sono stato fortunato perché..."

Queste invece le dichiarazioni di De Rossi a Sky: "Partita approcciata nella maniera giusta, forse un po' sterili nel possesso, ma la prestazione da parte dei ragazzi non è mai stata deludente. Poi, quando siamo arrivati lì davanti, i nostri giocatori sono stati decisivi. Osmajic ha portato a casa il massimo: questo fa la differenza in qualsiasi partita e campionato.Abbiamo rischiato di più, paradossalmente, nel primo tempo, quando avevamo palla noi. Nel secondo siamo stati ordinati. Una squadra che deve salvarsi deve prescindere dall'essere sporca, compatta, ordinata e bassa. Non si può fare tutto il campionato così, perché abbiamo giocato bene anche con il Milan, nonostante la sconfitta. Oggi non c'è stata grandissima differenza tra noi e il Sassuolo: la differenza l'hanno fatta la concentrazione e la qualità. Osmajic? Molto forte. L'operazione è nata perché Diego Lopez l'ha visto insieme agli scout della società e ci siamo subito innamorati delle sue caratteristiche. In lista c'erano anche giocatori più blasonati e quindi abbiamo aspettato, ma poi non abbiamo avuto dubbi quando è stato il momento di decidere, capendo che alcuni non si potevano prendere e che lui era più forte di quelli che potevamo prendere. Sono stato anche fortunato perché, a bocce ferme, avrei forse preferito qualche altro giocatore più esperto, che conoscesse meglio il campionato. Invece lui è il giocatore perfetto per noi".