De Rossi: "Avevo paura del loro contropiede. Osmaijc? Come quei cani grossi..."
Quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un Genoa che sembra aver definitivamente ritrovato la propria strada. Il successo contro il Sassuolo nella dodicesima giornata di Serie A grazie alla doppietta di Osmajic conferma il momento positivo della squadra di Daniele De Rossi, che al termine della gara del Mapei Stadium ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa e ai microfoni di Sky.
Le parole di De Rossi dopo Sassuolo-Genoa
"Avevo paura dei loro contropiedisti, ma abbiamo espresso il massimo delle qualità che avevamo, in fase difensiva 100%, in fase offensiva si poteva fare meglio rendendo il nostro possesso iniziale più pungente", ha spiegato De Rossi. "Questa è una squadra che è stata poco ordinata prima in alcuni momenti e invece oggi mi è piaciuto anche come abbiamo fatto col blocco basso". Grande soddisfazione anche per il sostegno dei tifosi genoani, arrivati numerosi a Reggio Emilia nonostante la pioggia: "5000 tifosi sotto la pioggia? Sono 5.000 bronchiti! A parte gli scherzi, è bello aver dato la felicità a un popolo che si è mosso per venirci a vedere, la pioggia che si sono presi solo Dio lo sa. Oggi era giusto festeggiare insieme a loro". De Rossi ha poi continuato: "Non dobbiamo adagiarci però, ho visto retrocedere squadre dopo aver girato a 20-22 punti, dobbiamo stare sul pezzo ed essere cinici, mentalizzati, andare a prendere quelli davanti e allontanare quelli dietro". Infine su Osmajic: "È un intenso, va a duemila all'ora, anche quando deve abbracciarti. Hai visto quei cani grossi che ti vengono addosso perché vogliono festeggiarti? Lui è così. Ha fatto 6 gol, sono numeri importanti".
De Rossi: "Osmajic? Sono stato fortunato perché..."
Queste invece le dichiarazioni di De Rossi a Sky: "Partita approcciata nella maniera giusta, forse un po' sterili nel possesso, ma la prestazione da parte dei ragazzi non è mai stata deludente. Poi, quando siamo arrivati lì davanti, i nostri giocatori sono stati decisivi. Osmajic ha portato a casa il massimo: questo fa la differenza in qualsiasi partita e campionato.Abbiamo rischiato di più, paradossalmente, nel primo tempo, quando avevamo palla noi. Nel secondo siamo stati ordinati. Una squadra che deve salvarsi deve prescindere dall'essere sporca, compatta, ordinata e bassa. Non si può fare tutto il campionato così, perché abbiamo giocato bene anche con il Milan, nonostante la sconfitta. Oggi non c'è stata grandissima differenza tra noi e il Sassuolo: la differenza l'hanno fatta la concentrazione e la qualità. Osmajic? Molto forte. L'operazione è nata perché Diego Lopez l'ha visto insieme agli scout della società e ci siamo subito innamorati delle sue caratteristiche. In lista c'erano anche giocatori più blasonati e quindi abbiamo aspettato, ma poi non abbiamo avuto dubbi quando è stato il momento di decidere, capendo che alcuni non si potevano prendere e che lui era più forte di quelli che potevamo prendere. Sono stato anche fortunato perché, a bocce ferme, avrei forse preferito qualche altro giocatore più esperto, che conoscesse meglio il campionato. Invece lui è il giocatore perfetto per noi".
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