Le brutte sensazioni all'uscita del campo durante la sfida contro il Sassuolo sono state confermate dagli esami medici: il Genoa perde Colombo per una lesione al crociato. "Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro . Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo", questo il comunicato con cui il club rossoblù ha ufficializzato l'entità dell'infortunio accusato dall'attaccante di De Rossi, che dopo la vittoria contro il Sassuolo non si era voluto sbilanciare sulle condizioni di Colombo, ma che adesso invece deve fare i conti con un pesante ko.

De Rossi e il Genoa perdono Colombo

Dunque, il giocatore verrà operato nelle prossime ore, difficile stabilire con certezza i tempi di recupero, ma in ogni caso per lui il 2026 è già finito. Per il Genoa e per De Rossi è un infortunio che fa male. Anche se Colombo sin qui ha segnato solamente un gol (con due assist) in dodici partite stagionali, l'ex tecnico ha sempre creduto molto nell'attaccante ventiquattrenne. Che ieri (domenica), durante la sfida contro il Sassuolo, è stato davvero sfortunato: entrato all'83', la sua partita è durata una manciata di minuti. Il campo scivoloso gli ha provocato una innaturale torsione del ginocchio che gli ha causato la lesione del legamento.