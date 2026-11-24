"È veramente difficile trovare le parole in un momento come questo. C'è tanta amarezza, inutile nasconderlo. Stare lontano dal campo, dai miei compagni e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più". L'attaccante del Genoa , Lorenzo Colombo , affida ai social il suo dispiacere dopo il grave infortunio che lo terrà fuori dai campi a lungo. Nel match contro il Sassuolo infatti il centravanti ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Colombo: "Ci sono cose che non possiamo controllare"

"Non ti aspetti mai di dover affrontare qualcosa del genere e accettarlo non è semplice. Ma ci sono cose che non possiamo controllare e quello che possiamo scegliere è come affrontarle - prosegue Colombo - So che mi aspetta un periodo difficile, fatto di pazienza, sacrifici e tanto lavoro. Ma so anche quanto amo questo sport e quanto desidero tornare a viverlo ogni giorno". L'attaccante del Genoa chiude ringraziando per il sostegno che ha ricevuto: "Grazie di cuore a tutti per i messaggi, l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando. Ci vediamo presto".