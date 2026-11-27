Daniele De Rossi non usa giri di parole. In conferenza stampa, alla vigilia della trasferta del Genoa sul campo dell'Inter, l'allenatore rossoblù parla della sfida di Milano ma si toglie anche un sassolino sulla Coppa Italia , che i liguri giocheranno martedì sempre contro i nerazzurri. Sul torneo il tecnico è netto: "La Coppa Italia è costruita in maniera tale da non far arrivare avanti certe squadre e portarne avanti altre. Lo dirò anche un giorno in cui allenerò una big. Ma sono contento che c'è anche in vista un probabile, spero, cambio della Coppa Italia. È fatta veramente male, che alleni il Genoa, la Roma, la Spal o la Juve, lo dirò sempre. Credo che non piaccia a nessuno se non a quelli che hanno altri tipi di interessi . Sono contento che se ne siano accorti tutti. Non si arriva in fondo per la struttura della Coppa Italia".

Genoa, le parole di De Rossi

Ma le critiche non vogliono essere un alibi. De Rossi promette impegno: "Noi ce la metteremo tutta, anche se si parte subito con un turno difficile. So che i tifosi ci tengono, ieri al ristorante mi hanno raccontato dell'Alessandria, tutte queste cose. Erano ancora molto risentiti". Rispetto alla scorsa stagione, quando la coppa era passata in secondo piano, l'approccio cambierà: "Lo scorso anno con la Coppa Italia il discorso è stato diverso e sicuramente non ci sarà quella l'attitudine. Noi siamo andati lì per fare una partita fatta bene ma palesemente ero più interessato a quella dopo, che mi sembra fosse lo scontro diretto contro l'Udinese, dove avevamo una situazione di classifica tremenda. Quest'anno è diverso e dobbiamo provare a fare le cose fatte bene, senza snobbare il campionato perché la classifica non ce lo permette". Il doppio impegno con i nerazzurri non porterà quindi a scelte di comodo in campionato: "Oggi non vado a levare giocatori per farli giocare martedì, non l'ho mai fatto. Prepariamo le partite cercando di vincerle tutte, per rispetto del Genoa e dei genoani".

Ostigard salta l'Inter, Baldanzi in dubbio

Per la sfida di San Siro il Genoa dovrà fare a meno di Ostigard: "A livello fisico la squadra sta bene. C'è qualche acciacco come lo hanno tutti, qualche giocatore da valutare ma potrebbe essere fuori. Niente di lungo corso per questa partita. Leo non verrà con noi a Milano, non è in condizioni per giocare questa partita, poi vedremo come recuperare da questo problema che ha avuto, qualcosina in più della febbre". In dubbio anche Baldanzi: "Siamo molto contenti di Baldanzi: è uno degli acciaccati, vediamo come starà oggi. Sono contento di come sta giocando e interpretando il suo ruolo, sta facendo tanto lavoro senza palla e sta spingendo tantissimo. Aveva un fastidio piccolo al polpaccio a fine primo tempo contro il Sassuolo, avrei dovuto toglierlo subito ma è voluto rientrare a tutti i costi. Oggi ancora sente qualcosina, capiremo nelle prossime ore".