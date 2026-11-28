Eurasia Motor Company e Genoa CFC comunicano l’attivazione di una nuova partnership. In virtù delle sinergie l’azienda di automotive è il nuovo Back Jersey Sponsor del club e il brand EMC Auto comparirà su tutte le maglie in dotazione alla Prima Squadra maschile – home, away e third – nelle partite di Campionato, Coppa Italia e nelle amichevoli, a decorrere dal match in trasferta di stasera. L’accordo sottoscritto per la stagione sportiva 2026/27, con opzione di rinnovo per quella successiva, segna l’avvio di una collaborazione che intende andare oltre la dimensione della sponsorship in ambito calcistico, attraverso un rapporto costruito su valori condivisi e l’idea di creare opportunità di carattere commerciale in simbiosi con le rispettive competenze, la capacità di evolversi e la costituzione di iniziative di interesse pubblico.

Daffi: "Il nostro marchio sulla maglia del club calciscito più antico d'Italia è motivo d'orgoglio" Il Presidente e CEO di Eurasia Motor Company (EMC Auto) Federico Daffi: “A prescindere dalla fede calcistica di ciascuno, vedere il nostro marchio sulla maglia del club calcistico più antico d’Italia è un motivo di orgoglio da condividere con tutta la rete. La presenza sulle maglie del Genoa CFC ci aiuterà a rafforzare la notorietà di EMC Auto a livello nazionale. Anche fuori dal campo, i risultati si costruiscono facendo squadra e siamo felici di intraprendere questo percorso insieme”.