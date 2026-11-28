EMC Auto è il nuovo Back Jersey Sponsor del Genoa
Eurasia Motor Company e Genoa CFC comunicano l’attivazione di una nuova partnership. In virtù delle sinergie l’azienda di automotive è il nuovo Back Jersey Sponsor del club e il brand EMC Auto comparirà su tutte le maglie in dotazione alla Prima Squadra maschile – home, away e third – nelle partite di Campionato, Coppa Italia e nelle amichevoli, a decorrere dal match in trasferta di stasera. L’accordo sottoscritto per la stagione sportiva 2026/27, con opzione di rinnovo per quella successiva, segna l’avvio di una collaborazione che intende andare oltre la dimensione della sponsorship in ambito calcistico, attraverso un rapporto costruito su valori condivisi e l’idea di creare opportunità di carattere commerciale in simbiosi con le rispettive competenze, la capacità di evolversi e la costituzione di iniziative di interesse pubblico.
Daffi: "Il nostro marchio sulla maglia del club calciscito più antico d'Italia è motivo d'orgoglio"
Il Presidente e CEO di Eurasia Motor Company (EMC Auto) Federico Daffi: “A prescindere dalla fede calcistica di ciascuno, vedere il nostro marchio sulla maglia del club calcistico più antico d’Italia è un motivo di orgoglio da condividere con tutta la rete. La presenza sulle maglie del Genoa CFC ci aiuterà a rafforzare la notorietà di EMC Auto a livello nazionale. Anche fuori dal campo, i risultati si costruiscono facendo squadra e siamo felici di intraprendere questo percorso insieme”.
Ricciardella: "Primo passo di un percorso proiettato al futuro"
Il Direttore Generale del Genoa CFC Flavio Ricciardella: “Siamo entusiasti di accogliere nella nostra famiglia un partner così solido come Eurasia Motor Company e pronti a dare il massimo affinché questo possa essere il primo passo di un percorso proiettato nel futuro. A livello di strategie riteniamo che questa partnership possa svilupparsi su basi importanti, generando valore reciproco e concordando azioni per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.
EMC Auto e Genoa CFC avanti insieme
EMC Auto, importatore e distributore in Italia di marchi automotive internazionali e parte del Gruppo Intergea, ha fatto della “scelta intelligente” la propria idea di mobilità: auto concrete, affidabili e accessibili, sostenute da una rete vicina alle persone. Oggi l’azienda è presente con 93 concessionari e 209 punti vendita e riparatori autorizzati in 80 province. Il Genoa CFC è la società calcistica di più antica costituzione in Italia, la prima squadra ad aver vinto il campionato nazionale di football, erede di una serie di primogeniture ed è al quarto posto nella classifica degli scudetti conquistati (9). Fa parte del “Club dei Pionieri” ed è stato insignito delle massime onorificenze per il ruolo esercitato nella promozione del gioco del calcio, come custode di un patrimonio sportivo e culturale riconosciuto non solo a livello nazionale.
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