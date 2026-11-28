De Rossi e le prodezze di Provedel

Prima di crollare sotto i colpi dei campioni d'Italia, il Genoa aveva avuto le sue occasioni per scrivere un'altra storia, ma sulla sua strada ha trovato uno strepitoso Provedel. Questo l'unico rammarico di un lucido De Rossi: "Secondo me non siamo partiti bene rispetto ad altre volte. Loro ci mettevano in difficoltà con il palleggio, pur senza rendersi troppo pericolosi. Poi noi abbiamo messo la testa fuori e abbiamo avuto quelle due occasioni, che diventano poi le uniche in partite come questa. Provedel però è un grande portiere e ci ha negato il gol, anche se non giocava da tanto e non era scontato che facesse questa prestazione. Dopo l'Inter è uscita e ha meritato di vincere, penso sia evidente, anche se su qualche gol potevamo essere più attenti".

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De Rossi e la prima imbarcata

Incassato il colpo, De Rossi prova a voltare subito pagina: "Analizzeremo la sconfitta e cercherò di farla assorbire alla squadra e di assorbirla io, perché se non sbaglio è la prima imbarcata che prendo nella mia carriera".

Sul rigore del 3-0 concesso dai suoi a ridosso dell'intervallo, subito dopo il gol annullato al nerazzurro Dimarco: "Poca roba per essere rigore, ma ha chiuso una partita che sarebbe stata comunque difficile da rimontare. Negli spogliatoi ho chiesto poi ai miei di cercare di limitare il passivo, perché l'inerzia non era bella, e nel secondo tempo ho cercato anche di gestire il minutaggio dei calciatori".

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