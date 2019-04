Argentina, Scaloni: «Icardi in Coppa America? Dipende dal finale di stagione»

ROMA - Stagione molto particolare per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter, dopo aver perso la fascia da capitano con i nerazzurri ed essere rimasto fuori dal gruppo per diversi turni di campionato, rischia di perdere anche la nazionale dell'Argentina, impegnata a giugno in Coppa America. Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, fa il punto sul borsino degli attaccanti in vista della competizione in Brasile della prossima estate, soffermandosi soprattutto su Icardi. In un'intervista concessa a DirectTv Sports, il ct argentino ha precisato: "Icardi? L'ho spiegato e sono stanco di ribadirlo. Non c'è alcun problema con lui ed è in corsa per essere convocato per la Coppa America. Il suo livello è molto buono, ho un ottimo rapporto con lui ma ho ritenuto fosse meglio dare più spazio a Lautaro".

LE PAROLE DI SCALONI - Icardi con Scaloni era un punto fermo ma i recenti problemi all'Inter lo hanno messo ai margini della Seleccion. La porta, per lui, non è comunque chiusa: "Dobbiamo ancora stabilire se sarà o meno nella lista definitiva, dipenderà molto da quello che farà in queste ultime gare stagionali". Poi, su Lautaro Martinez: "Deve sentirsi valorizzato, importante, e per farlo deve essere convocato e giocare".