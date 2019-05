Inter, Spalletti: «Da tre mesi i giornali mi offendono»

MILANO - «Sono tre mesi che leggo le stesse cose e probabilmente qualche cosa viene detta ai giornali da qualcuno. Ci sono offese ben precise nei miei confronti che vengono scritte sui giornali». Luciano Spalletti torna a parlare del suo futuro dopo il riferimento alle voci di un possibile ribaltone sulla panchina dell'Inter che porterebbe Antonio Conte alla corte nerazzurra. Le reti di Politano e Perisic hanno permesso alla formazione nerazzurra di battere il Chievo e di tornare al terzo posto in classifica: «L'Inter ha dimostrato maturità e non c'è stata confusione nelle scelte da adottare nei novanta minuti - ha spiegato Spalletti ai microfoni di Sky Sport -. Siamo stati ordinati e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare creando molte occasioni e riuscendo a mettere in sicurezza il risultato. Nella qualità dei passaggi non siamo stati precisi, la circolazione della palla è stata lenta e avremmo dovuto fare meglio».

Politano e Perisic rilanciano l'Inter al terzo posto

Si avvicina la qualificazione alla Champions League e l'Inter vuole blindare il terzo posto nel prossimo turno contro il Napoli: «Al San Paolo sarà una partita differente perché ci saranno spazi più ampi. Gli avversari verranno a pressarci in maniera aggressiva e sarà una gara più aperta rispetto a quella di stasera», ha concluso Spalletti.

(In collaborazione con Italpress)