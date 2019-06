Icardi tradisce Wanda Nara? La smentita arriva su Instagram

MILANO - Col futuro ancora incerto all'Inter e un mercato che lo mette al centro di mille voci, Mauro Icardi trova ancora una volta il modo di far parlare di sé, anche ora che si sta svagando e godendo le vacanze lontano dall'Italia. È in Giappone con Wanda Nara che, tra una passeggiata e l'altra per le vie di Tokyo, trova sempre il tempo per qualche scatto piccante sui social.

Wanda Nara, tappa in Giappone con scatti hot

Di certo una coppia che non passa inosservata e che è finita di nuovo nel vortice del gossip. L'ultimo numero di 'Novella 2000' sbatte in copertina una foto di Icardi che saluta una donna, non la sua Wanda, fuori dal ristorante argentino di Milano 'El Porteno Arena'. Uno scatto rubato che crea del mistero: chi è la ragazza? E dov'è Wanda? La foto sarebbe stata scattata prima della partenza per il Giappone, da dove moglie e marito rispondono alle voci con i fatti: Mauro ha pubblicato una serie di post in cui i due sono abbracciati, felici e sorridenti.