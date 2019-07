Icardi via dal ritiro: niente tournée con l'Inter

LUGANO - Mauro Icardi ha lasciato con un giorno d'anticipo il ritiro dell'Inter. Lo ha comunicato il club attraverso i suoi canali social. L'attaccante non prenderà neppure parte alla tournée in Asia (partenza martedì) e rimarrà a lavorare alla Pinetina da solo.

Icardi, altra puntata della telenovela

E' stata un'altra mattinata surreale per il mondo nerazzurro, l'ennesima da quando il caso legato al numero 9 è esploso, lo scorso febbraio. Alle 10 Icardi non era al campo e non si è allenato con i compagni. Il club ha motivato la scelta con un processo di riatletizzazione iniziato dall'attaccante, un processo che non gli consente di lavorare con i compagni.

Icardi, offerta della Juve in arrivo?

Infine il comunicato del pomeriggio, dopo che le voci di una rottura tra le parti si rincorrevano. La situazione che si è creata fa il gioco della Juventus, che la prossima settimana potrebbe presentare un'offerta per acquistarlo, e spinge se possibile ancora più lontano Maurito dall'Inter. I compagni vivono la vicenda con distacco, ma anche con fastidio. E sono in tanti quelli che sperano che il tormentone finisca presto.