Sensi spinge l'Inter: "Slavia Praga squadra tosta, ma vogliamo vincere"

MILANO - "Con lo Slavia Praga sarà una partita tosta". Questo il pensiero di Stefano Sensi, uno dei protagonisti dell'ottimo avvio di stagione dell'Inter con due reti in tre gare, che ai microfoni di Sky ha parlato del prossimo esordio in Champions dei nerazzurri. "Nelle competizioni europee non esistono partite facili, e il nostro girone è forse il più tosto - ha ammesso Sensi -. Ma noi lavoriamo per dare filo da torcere a tutti. Barcellona? Sarà molto emozionante giocare al Camp Noi, ma loro li affronteremo più avanti. Ora dobbiamo solo pensare a vincere, a fare la prestazione e a segnare più gol possibili" ha concluso il mediano interista.