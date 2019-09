Evergrande nuovo sponsor di maglia dell'Inter?

MILANO - La visita di Jindong Zhang a Milano non nasconde solo il desiderio di incontrare la squadra, di vedere la nuovissima sede nerazzurra (visitata stampa) e di assistere al match di Champions oggi pomeriggio a San Siro contro lo Slavia Praga, ma anche... interessi commerciali molto importanti. Insieme a Mister Suning, infatti, ieri sera a cena c'era anche Xu Jiayin, fondatore e presidente di Evergrande Group, holding con sede a Guangzhou che è il secondo sviluppatore di real estate in Cina e il brand più importante del settore in tutto il mondo. In Cina Evergrande ha già interessi con Suning, ma la collaborazione potrebbe estendersi al Vecchio Continente. Come? Evergrande potrebbe diventare il prossimo sponsor di maglia dell'Inter e sostituire Pirelli nonostante con la nota azienda di pneumatici la partnership duri da oltre 20 anni.



POTENZA DI FUOCO - Il gruppo Evergrande e Suning negli ultimi mesi hanno portato avanti investimenti reciproci nel settore del retail real estate e Jindong Zhang e Xu Jiayin hanno un rapporto molto forte. L'obiettivo di Evergrande è quello di svilupparsi in Europa facendosi conoscere tramite la sponsorizzazione di un club importante. E siccome è già in affari con Suning, pensare all'Inter è inevitabile. L'attuale accordo con Pirelli, marchio sulle maglie dei nerazzurri, scadrà nel 2021 e frutta al club circa 13 milioni a stagione più bonus. E' chiaro che le cifre che l'Evergrande potrebbe mettere sul tavolo sarebbero assai maggiori. Si tratterebbe probabilnente della più grande sponsorizzazione di maglia della storia della società di viale della Liberazione. Un'occasione che dovrà essere valutata con grande attenzione. Le basi sono state messe in questo viaggio di Xu Jiayin a Milano insieme a Jindong Zhang.



ACCANTO ALLO STADIO - I due oggi nel tardo pomeriggio vedranno il match di Champions seduti accanto e poi faranno ritorno in Cina insieme, sullo stesso volo, quello del proprietario nerazzurro che è sbarcato ieri pomeriggio al Malpensa. Evergrande detiene il pacchetto di maggioranza della squadra di calcio di Guangzhou dal 2010 e nel 2013 ha vinto la Champions League asiatica sotto la guida di Marcello Lippi. La squadra è attualmente allenato da Fabio Cannavaro ed occupa il primo posto della Chinese Super League a sei giornate dalla fine del campionato. Xu Jiayin è il più importante degli imprenditori che hanno viaggiato insieme a Jindong Zhang, ma ce ne sono anche altri potenzialmente interessati a legare le loro aziende al brand dell'Inter. Dalla Cina insomma per il club potrebbero arrivare tanti altri milioni di euro utili per alimentare le ambizioni di vittoria della famiglia Zhang.