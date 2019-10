Juve, i convocati: col Bologna c'è Danilo. Ramsey out

TORINO - Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara di stasera contro il Bologna, in programma all'Allianz Stadium. Sul fronte rientri, figura in lista il nome di Danilo, mentre sono out ancora Chiellini, De Sciglio e Douglas Costa. Assente dalla lista anche Ramsey, nonostante ieri sia rientrato in gruppo. Questo l'elenco completo dei giocatori convocati: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

Juve, Ronaldo a colloquio con Sarri: l'allenamento bianconero