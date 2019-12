Inter, Marotta: "Scudetto? Vincerà la Juve. Impressionato da Conte"

ROMA - "Siamo ancora alla quattordicesima di campionato, per cui siamo contenti di aver creato un modello, ma vincere quest'anno sarà difficile, la Juve ha una 'doppia squadra' fortissima, penso che ce la farà anche quest'anno...". L'ad nerazzurro Beppe Marotta, presente alle celebrazioni dei 10 anni dell'Alta Velocita', gioca a fare lo scaramantico quando parla dell'Inter attuale capolista. E a chi gli chiedeva se si aspettasse dei risultati così immediati con Antonio Conte ha risposto: "Così velocemente no, però devo dire che gli ingredienti della vittoria sono sempre gli stessi: grande cultura del lavoro, senso di appartenenza, competenza". (in collaborazione con Italpress)