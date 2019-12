Inter, Marotta: "Mercato? Solo se chi arriva è meglio di chi abbiamo"

MILANO - “Siamo molto sereni nell’affrontare avversario dopo avversario con la consapevolezza di dare il massimo e di essere convinti di essere in una fase interlocutoria: conta la prestazione più del risultato. Serve dare continuità. Siamo contenti di quanto messo alle spalle: un percorso di crescita che ci ha portato in alto, vogliamo continuare su questa strada". Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, presenta il match del Meazza con la Roma, anticipo della 15ª giornata di Serie A. "Il mercato? Non siamo in una situazione d’ansia - prosegue il dirigente nerazzurro -. Ci avviciniamo al mercato con la consapevolezza che la squadra ha risposto appieno alle nostre indicazioni e al metodo di pensiero calcistico di Conte. Siamo contenti, la cultura del lavoro è molto forte. Vogliamo cogliere le opportunità, che devono essere migliori di quello che abbiamo, che rappresenta un livello qualitativo molto alto”.