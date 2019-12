Inter, Marotta: "Vidal? Il Barcellona non lo venderà"

MILANO - "Stasera è un bellissimo spot per il calcio con due attori importanti come Inter e Barcellona. Siamo qui con un pizzico di rammarico, con un altro risultato a Dortmund questa serata sarebbe stata diversa. Ora l'imperativo è vincere". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervenuto a Mediaset prima della sfida con il Barcellona. "Mercato? Lo guardiamo con entusiasmo, ma ci devono essere opportunità da cogliere. Lautaro-Barcellona? Siamo l'Inter e non dobbiamo essere necessariamente venditori. Vidal? È un grandissimo calciatore, il Barcellona difficilmente se ne priverà, ma anche lui è un nominativo sulla nostra lista", ha concluso.