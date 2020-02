Inter, Conte verso il derby: "Ibrahimovic è un campione. Lo rispetto"

MILANO - Antonio Conte appare sereno e concentrato alla vigilia del derby che domani la sua Inter affronterà contro il Milan. Il tecnico nerazzurro è consapevole della posta in palio, ma sottolinea anche come sia un match che assegna tre punti, come tutti gli altri: “I derby sono sempre partite molto sentite – dice Conte in conferenza stampa - il derby di Milano è sicuramente importante, ma dovremo concentrarci sulla partita e sui punti, perché vincere significa fare tre punti. Il Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica. E’ un’ottima squadra e ha aggiunto un campione come Ibrahimovic, che ha portato esperienza”. L’allenatore nerazzurro ha grande considerazione dello svedese: “Stiamo parlando di un campione che, come ho detto prima, ha portato esperienza, qualità, carisma e personalità al Milan. Grande rispetto per lui. Ha giocato anche nell’Inter, sarà anche per lui una partita da emozioni forti”.

Conte: "Affrontiamo un ciclo importante"

Dopo il derby l’Inter affronterà Napoli (in Coppa Italia) e Lazio: “Sappiamo di affrontare un ciclo importante contro squadre forti – le parole di Conte - il Milan è una di queste e il derby nasconde delle insidie. Ma abbiamo il nostro percorso da fare al di là di chi sta davanti o dietro. Guardiamo a noi stessi. Sicuramente, al termine di questo ciclo di partite, avremo indicazioni maggiori su quello che è il nostro percorso”. Nessuna anticipazione sull’impiego o meno di Handanovic: “Per queste cose, aspettiamo il referto del medico: è giusto che lui rientri in maniera specifica su determinate situazioni”.

L'adattamento di Eriksen

Poi su Eriksen dice: “Siamo contenti di essere riusciti a prenderlo. Ha precise caratteristiche. Se l’abbiamo preso significa che può entrare nella nostra idea di gioco. Lavoreremo con lui dal punto di vista offensivo e difensivo, perché entra in un mondo tutto nuovo. In Italia c’è più tatticismo, all’estero spesso non sono molto fissati su alcune situazioni. E’ giusto che abbia il suo tempo per entrare nella nostra idea. Christian è intelligente e si adatta rapidamente”.

[[smiling:114044]]

Il derby di Milano per Conte

Conte non si sbilancia più di tanto sull’importanza del derby di Milano rispetto a quelli vissuti a Torino e a Londra: “Ogni partita mi porta emozioni forti, al di là del derby. Siamo focalizzati su una partita che vale tre punti. Sappiamo che in un derby aumentano le difficoltà, perché aumenta la volontà di primeggiare nella città in cui sei e alleni. E’ così a Milano, è stato così a Londra e Torino. Ma per me la partita ha un valore nei tre punti”.