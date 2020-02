Moratti: “Inter, scudetto possibile. Sneijder? Merito di un barista…”

"Scudetto? Intanto bisogna capire come andrà avanti il campionato, fermarlo mi sembra una cosa adeguata. Tuttavia, l'Inter ha buone possibilità. Mi sembra possa essere l'anno buono per vincere il campionato. Conte è molto bravo, ci tiene a fare bene". Lo ha dichiarato l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ospite della trasmissione 'Che tempo che fa'. "Il mio passato da presidente è stato emozionante, bello e interessante" ha aggiunto parlando della sua esperienza da numero uno del club nerazzurro. Al suo posto siede adesso Steven Zhang, che lo ha voluto salutare con un video messaggio: "Ringrazio il signor Moratti per avermi aiutato ad entrare nel mondo nerazzurro, vogliamo proseguire la storia che ha scritto lui, non lo deluderò mai" ha detto Zhang. Puntuale la risposta di Moratti: "Me lo dice tutte le volte che mi incontra. È un ragazzo intelligente e sensibile, hanno molte possibilità economiche, siamo in buone mani".

"Ricomprare l'Inter? Non ci ho mai pensato, anche se c’è tanta gente che me lo dice" ha raccontato Moratti. “È stato un capitolo bello, la società è passata nelle mani di chi sa guardare al futuro nella giusta maniera". L'ex numero uno nerazzurro ha anche ricordato la genesi che ha avvicinato la sua famiglia all'Inter: "Mio padre entrò nel calcio per merito di mia madre, lo portò a seguire una partita contro la Lazio. La mia prima partita? Mi ricordo un Inter-Milan che finì 5-4, era la più importante ma forse c'ero già stato allo stadio. Quando acquistai l'Inter mia moglie Milly l'ha appreso dal telegiornale. Avevo parlato con i miei figli e tutti avevamo timore di dirlo". Moratti si è anche soffermato su alcuni aneddoti legati al passato: da Eric Cantona, "il giocatore che avrei voluto", al contratto firmato con Figo su un tovagliolo di un bar, fino all'acquisto di Sneijder. "Me lo consigliò un barista e mi ha convinto a comprarlo. Ibra? Lo trovo simpaticissimo, è un grande professionista". (Italpress)