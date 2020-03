"Inter, arriva la super offerta del Barcellona per Lautaro Martinez"

BARCELLONA (SPAGNA) - È Lautaro Martinez il grande obiettivo del Barcellona per la prossima stagione. Non è una novità, la stampa catalana ormai da mesi scrive che gli azulgrana sono pronti a sfruttare la clausola che nella prima metà di luglio libererebbe l'argentino, pagando i 111 milioni previsti. Ma secondo "Sport" si sta facendo un'altra strada per convincere l'Inter a cedere il giocatore in estate. Il Barca avrebbe già messo sul tavolo del club nerazzurro un'offerta da 70 milioni più i cartellini di Semedo e Vidal, mentre al giocatore andrebbe uno stipendio da 7 milioni di euro. Lionel Messi sarebbe felice di avere Lautaro Martinez al suo fianco, ma il Barcellona deve fare i conti anche con il Real Madrid, pronto a presentare i suoi argomenti per portare al Bernabeu "El Toro". (in collaborazione con Italpress)