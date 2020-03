Inter, Barella svela il "take away" inviato dalla società

MILANO - Non solo allenamenti personalizzati a casa, per mantenersi in forma in vista di un (si spera) ritorno all'attività agonistica, i calciatori sono tenuti anche a seguire una dieta ad hoc. Nel caso dell'Inter, ad esempio, come certificato dalla story su Instagram di Nicolò Barella, i pasti vengono inviati direttamente a casa per ogni giocatore. La cucina ad Appiano Gentile non si è fermata e, secondo le indicazioni del nutrizionista Pincella, sta provvedendo a far arrivare a domicilio tutte le varie portate della giornata.

Barella mostra il "take away" Inter

Insomma, un vero e proprio servizio take away organizzato dalla società nerazzurra per i suoi calciatori, tutto studiato nei minimi particolari e con le indicazioni (ad esempio, se da scaldare in microonde oppure no) scritte direttamente sopra gli alimenti. Dalle immagini mostrate da Nicolò Barella, si possono vedere dei piatti di pasta al ragù, degli hamburger di pollo e molte verdure. Un modo per seguire la squadra, sotto tutti i punti di vista, anche in questo momento di quarantena.