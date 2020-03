MILANO - La raccolta fondi dell'Inter per l'Ospedale Sacco di Milano ha già raggiunto i 650.000 euro. Ai 500.000 donati dal club si aggiungono oggi anche i 50.000 euro del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti che, insieme all moglie Paula, con la Fondazione PUPI hanno partecipato alla raccolta fondi. "C'è ancora tempo - scrive il club nerazzurro - per un piccolo gesto in favore di medici, infermieri e operatori sanitari che tutti i giorni lottano contro il Covid-19".

