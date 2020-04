MILANO - I giocatori stranieri dell'Inter che hanno raggiunto le proprie famiglie all'estero torneranno a Milano entro l'inizio della prossima settimana. Già qualcuno dei sette calciatori partiti, Lukaku, Eriksen, Moses, Young, Godin, Brozovic e Handanovic, ha fatto rientro in Italia ma entro lunedì o martedì dovranno essere tutti in Lombardia per iniziare l'isolamento domiciliare di quindici giorni come da prassi avendo trascorso delle settimane all'estero.