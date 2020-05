Tronchetti Provera: "Lautaro via dall'Inter? Dispiace, ma spero arrivi Cavani"

MILANO - "Dispiacerebbe l'addio di Lautaro Martinez, conosciamo tutti il suo potenziale. Ma le scelte della società e dell'allenatore vanno rispettate, bisogna dargli fiducia perchè stanno provando a costruire un futuro di successo". Così Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento sulle possibili operazioni di mercato in casa Inter.

Per sostituirlo si parla di Edinson Cavani: "Ha avuto stagioni straordinarie, spero possa venire all'Inter per ripetere quegli exploit. In Serie A ci sono altri giocatori esperti, su tutti Ronaldo, che stanno dimostrando di essere grandi campioni: l'età non è un limite, lui può essere una buona scelta. Cavani e Werner al posto di Lautaro? Può essere, ma molto dipenderà da come girerà tutta la squadra, oltre che dall'inserimento di Eriksen" ha concluso Tronchetti Provera.