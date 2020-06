Ripartenza Inter, che brividi in difesa

MILANO - Ripartenza con il brivido. Già perché, in casa Inter, non solo c’è la preoccupazione di giocarsi di fatto due obiettivi, Coppa Italia e scudetto, nello spazio di 8 giorni, ora si è aggiunta pure l’infermeria a mettere ansia a Conte. I guai al ginocchio di Vecino, tra menisco e sovraccarico articolare, sono ormai noti. Negli ultimi giorni, però, sono arrivati anche gli acciacchi di Godin, Bastoni, De Vrij e D’Ambrosio. Per quest’ultimo, l’allarme è già rientrato, visto che è tornato ad allenarsi per il gruppo. Per gli altri, invece, pur trattandosi di problemi prevedibili, alla luce del lungo stop, le condizioni sono tutte da valutare. Peraltro, sono tutti difensori, il rischio quindi è di ritrovarsi con gli uomini contati, là dietro.

Solo 10 giorni

Cercando di entrare maggiormente nel dettaglio, la situazione più delicata sembra quella di Godin. Mentre per quanto riguarda Bastoni e De Vrij dovrebbe essere scongiurato il pericolo di una lesione. Evidentemente, si lavora nella prospettiva della Coppa Italia. Alla semifinale di ritorno con il Napoli manca una decina di giorni. Il tempo per recuperare esiste, ma immaginare che possano essere tutti a disposizione di Conte è prematuro, se non complicato. Tanto più che poi comincerà il tour de force, con gare ogni 3 giorni in pieno caldo estivo. Significa che le forze dovranno essere gestite con il bilancino e che ogni piccolo guaio fisico dovrà essere trattato con ancora maggiore cautela, proprio per evitare che possa aggravarsi, obbligando ad uno stop ancora più lungo.

Valutazioni

Qualora fosse obbligato, Conte ha comunque gli uomini per schierare una linea arretrata di tutto rispetto. A parte quei tre, infatti, oltre al titolare Skriniar, ci sarebbe l’appunto già recuperato D’Ambrosio, che ha spesso agito come centrale di destra, e poi anche Ranocchia, di fatto, il vice di ruolo di De Vrij, al posto del quale è stato impiegato 6 volte in questa stagione, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. [...]

