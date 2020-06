Inter, prosegue il lavoro in vista del Napoli

MILANO - Un altro passo verso il ritorno alla normalità: pranzo di squadra per l'Inter ad Appiano Gentile, testimoniato da foto pubblicate sul profilo Instagram del club nerazzurro. Volti sorridenti e distanziamento come da protocollo. ''Primo pranzo insieme - scrive il club - in linea con tutte le regole e le normative ad Appiano. Siamo pronti a ripartire''. Metro di distanza, tavolini separati, ma comunque un evento ben accolto da tutta la squadra dopo l'allenamento della mattina. A tavola anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti e lo staff tecnico. La prima sfida per l'Inter è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Un appuntamento atteso dopo le settimane di duro lavoro ad Appiano Gentile sotto gli ordini di Antonio Conte per arrivare pronti a giocarsi il primo trofeo.

