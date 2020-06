Conte non accetta critiche all'Inter: "Forse avete visto un'altra partita"

NAPOLI - “Il gol del Napoli? Penso che nelle due partite avremmo meritato molto di più. Stasera a livello di prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi”. Felice anche se ha fallito la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Antonio Conte loda la sua Inter nonostante il pareggio del San Paolo contro il Napoli. “Questa è la strada giusta. Abbiamo creato tanto, forse potevamo essere più cattivi sotto porta ma ho visto delle parate di Ospina strepitose - ha detto a Rai Sport -. Dispiace per il gol subito, è stata una leggerezza che potevamo evitare. La partita l’abbiamo fatta noi, in lungo e in largo”.

Conte: “Il bicchiere è mezzo pieno”

“Vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo creato tanto. Ospina è stato il migliore in campo. Si può migliorare in tutto, però ho veramente poco da rimproverare a livello di prestazione, voglia e determinazione. I ragazzi avrebbero meritato di giocare la finale per quello che s’è visto nelle due partite. il Napoli ha giocato una partita chiusa, quando trovi questo tipo di situazioni non è mai facile per i centrocampisti. Nonostante il loro atteggiamento, abbiamo fatto tanto. Gol di Mertens? Quando battiamo il calcio d'angolo, le posizioni dei difensori sono giuste. Poi l'azione prosegue e perdiamo le posizioni. Peccato. Abbiamo step da fare ma questa è la strada, l'Inter oggi ha fatto un'ottima partita in tutte le fasi. Dominare il Napoli non è facile”.

Conte: “Eriksen? Forse avete visto un’altra partita”

“Eriksen nel 3-5-2? In realtà abbiamo giocato con il 3-4-1-2. Poi magari in tv si vede un’altra cosa. Guardate che oggi ha giocato trequartista, non deve fare tanti metri. E sono soddisfatto, magari ho visto un’altra partita. È stato determinante, poteva anche fare un altro gol. Mi sembra che sia solo una nota positiva”.