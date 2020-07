Conte: "Attaccate me, non l'Inter. A fine anno tiriamo le somme"

Seconda vittoria consecutiva per l'Inter, dopo quella sofferta in rimonta contro il Parma la squadra di Conte domina dall'inizio alla fine con il Brescia e rifila sei gol. Soddisfatto Conte che ai microfoni di DAZN analizza la vittoria: "C'è sicuramente soddisfazione. Siamo stati bravi a vincere ma mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che non si è mai fermata, ha sempre guardato in avanti tenendo il piede sull'acceleratore. Abbiamo segnato tanti gol e non ne abbiamo presi. Questa cosa deve darci soddisfazione. Guardando l'Inter ci sono tante indicazioni positive, poi dipende se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per l'Inter si vuole guardare il bicchiere mezzo vuoto e creare problematiche, ma per me non c'è nessun problema. Attaccate me, piuttosto che i giocatori o il club".

Inter-Brescia 6-0: Conte tiene il passo di Juve e Lazio

Inter, Marotta: "Sanchez e Moses ci saranno con il Getafe. Tonali? Piace a tanti"

Inter, Sanchez grande protagonista nel 6-0 al Brescia

Inter, Conte: "Sereno per questo mini torneo"

"Io sono sereno e tranquillo, so che c’è un mini torneo da fare ma sono fiducioso perché i ragazzi sono professionali e vogliono bene all’Inter. Sulla serietà non ho dubbi. A volte dispiace perché paghiamo disattenzione gravi che ci fanno perdere punti pesanti in classifica. A Lautaro Martinez non si può rimproverare nulla, magari meritava di segnare in una partita come questa. Sanchez? L’abbiamo preso come terzo attaccante, abbiamo fatto un percorso con Lautaro e Lukaku senza un’alternativa di spessore. C’era Esposito che veniva dagli Allievi, e ora inizia a stare bene anche se non è il giocatore che ho apprezzato in Inghilterra. Oggi ha messo tanto impegno, ha fatto un’ottima partita, la strada è questa. Averlo insieme agli altri mi fa stare più tranquillo".

Inter, Conte: "A fine stagione tiriamo le somme"

"Ora pensiamo a finire questa stagione, poi tireremo le somme. La sosta ci è servita per provare qualcosa di nuovo, da quando abbiamo ripreso ho visto idee provate in allenamento. Questa è una squadra che ha cuore, coraggio, generosità e abnegazione, ma deve crescere dal punto di vista mentale. Non dimentichiamoci che siamo molto giovani. Moses? Lo conosco bene, era al Chelsea con me e lì abbiamo vinto insieme. L’abbiamo rimesso a posto fisicamente e adesso si vede quanto è importante".