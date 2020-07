MILANO - Niente sfida contro il Bologna per Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi a causa di un risentimento muscolare, come spiegato dal club nerazzurro su Twitter. Nella giornata di domani sosterrà degli esami clinici e strumentali. Al suo posto partirà dal 1' in mediana Marcelo Brozovic, al rientro dopo aver saltato le ultime quattro gare per un infortunio muscolare.

