Tonali e Pinamonti, l'intreccio tra Inter e Juve

MILANO - Giovani, priorità e... Juventus. Sono queste tre delle parole chiave del mercato dell'Inter. La campagna trasferimenti 2020-21 è iniziata con la cessione di Icardi (50 milioni più 8 di bonus) che ha finanziato i riscatti di Barella e Sensi e in parte il "botto" Hakimi, ma molto è ancora da fare. Perché Conte pretende giocatori pronti per vincere e la società, pur volendolo accontentare, guarda anche al futuro, con l'intento di inserire elementi che per anni possano costruire la spina dorsale della squadra. Come Hakimi e... Tonali. Più Pinamonti e Kumbulla sullo sfondo.

La rinuncia a "Pina"

L'Inter lo ha ceduto un anno fa al Genoa ricavando, tra prestito e obbligo di riscatto, 18,5 milioni. Marotta e Ausilio si sono garantiti attraverso un gentlemen agreement la possibilità di riacquistarlo quest'estate, ma servono 21 milioni. Il ragazzo, cresciuto a Interello e autore di 3 reti negli ultimi 10 giorni, è apprezzato e stimato, ma in questo momento il club di viale della Liberazione sembra avere altre priorità. Ecco perché la Juventus può entrare in scena e prenderselo. Come? Con un'operazione che prevede l'acquisto del cartellino di Pinamonti (magari poi sarebbe parcheggiato un altro anno a maturare al Grifone) e la cessione di quello di Perin o di un altro degli elementi controllati da Paratici. Raiola, agente di "Pina", ha già parlato con la Juve e lavora per la fumata bianca fermo restando che il bomber classe 1999 già adesso ha un ingaggio importante, da 2 milioni netti a stagione. Se invece la Juventus non affondasse, può darsi che il gentlemen agreement tra Inter e Genoa sia allungato fino al 2021.

Tonali e Cellino

Una delle priorità che l'Inter ha è Tonali, il cui agente, l'avvocato Bozzo, è in contatto frequente con il club della famiglia Zhang. Il ventenne nato a Lodi ha maturato la convinzione che la maglia nerazzurra sia perfetta per la sua crescita professionale e preferisce un trasferimento a Milano rispetto a uno nella Torino bianconera. La Juventus su Sandro ha chiesto informazioni, ma non ha affondato. E l'Inter è intenzionata ad approfittarne: una trattativa vera e propria con Cellino non l'ha iniziata, ma ha fatto capire al numero uno del Brescia che ha intenzioni serie. [...]

