MILANO - Perfettamente riuscito l'operazione di Matias Vecino. Il mediano uruguaiano, oggi, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro per sofferenza meniscale nella clinica del professor Ramon Cugat, a Barcellona. Vecino resterà ancora per qualche giorno in Catalogna, prima di tornare in Italia per intraprendere la fase di riabilitazione.