Conte: "Napoli forte, ma in Coppa Italia meritava l'Inter"

''Napoli? Stiamo parlando di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo scudetto. È una squadra con una buonissima rosa, si sono rinforzati molto e hanno vinto la Coppa Italia''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Napoli. ''La gara d'andata è stata una buona partita, ma la più bella tra le partite contro il Napoli è stato il ritorno di Coppa Italia, quando meritavamo di più. Le prestazioni di Ranocchia e Borja? Stiamo parlando di un gruppo di ragazzi molto seri, molto concentrati, che hanno sempre lavorato, da professionisti seri. Ma non avevo dubbi, dal punto di vista umano è un ottimo gruppo''.

Inter, Lukaku da record ora insegue Ronaldo

Inter, Conte su Lukaku e Sensi

''Lukaku è un calciatore che ha margini di miglioramento: in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare. Lui ha dei margini di miglioramento, ma è importante che ognuno di noi abbia quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e di crescere sempre di più'. Sensi? Sta facendo dei progressi, ma è difficile fare oggi delle previsioni sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi del campionato, non si allenerà con noi. L'importante è che il ragazzo stia bene e che si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e penalizzante per noi''.