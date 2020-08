Galeone: "Allegri? Sarei contento se andasse all'Inter"

NAPOLI -“Il Barcellona è un avversario fortissimo, ma in campionato non sono andati bene. Però una squadra con questi campioni non può sbagliare tutti gli obiettivi, quindi il Napoli deve stare molto attento". È il monito di Giovanni Galeone, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista dell'imminente ripresa della Champions League. A proposito della "Coppe dalle Grandi orecchie", per l'ex tecnico la Juve "non ha niente per vincerla. I dati che snocciola Sarri sono falsati, e se con quei dati tipo il 78% di possesso palla prendi 40 gol allora vuol dire che qualcosa non va. Ho sempre osteggiato la Juve, anche quando Max (Allegri, ndr) l'ha allenata. Li ho visti sempre come la squadra del potere".

Secondo Galeone, inoltre "il Napoli deve ringraziare Rafa Benitez per la sua mentalità europea. Spero che Rino sappia restituirgli quella mentalità. Se Allegri andasse all'Inter sarei contento per lui. Lo sfogo di Conte non l'ho capito, ha usato termini forti, al limite del licenziamento per giusta causa. Aurelio De Laurentiis ha chiamato più volte Massimiliano Allegri prima di scegliere Gennaro Gattuso come sostituto di Ancelotti, finito poi in Inghilterra all’Everton. L’ex Juventus, però, dal canto suo, nonostante le tante telefonate ed i tentativi del patron azzurro di portarlo sulla panchina del Napoli, non ha mai risposto al telefono alle chiamate del patron dei partenopei. De Laurentiis ha tentato in tutti i modi di portarlo in azzurro. Allegri non se l’è sentita di accettare il Napoli in quella situazione di classifica, considerato che il club viaggiava in acque molto torbide. Non era una questione economica, ma solo progettuale. Nessuno rifiuta Napoli, è impossibile".