Marotta: "La Juve allenata da Pirlo? Scelta coraggiosa"

DUSSELDORF (Germania) - "Per noi questo è un appuntamento importante, il giusto riconoscimento del lavoro svolto da Antonio Conte e dalla squadra. È una crescita continua. Il Bayer Leverkusen è una squadra diversa rispetto al Getafe, ha possesso palla, Conte e i suoi collaboratori hanno studiato attentamente, sono molto ottimista. Mi auguro che la stella più bella sia quella della squadra per continuare la crescita che ci ha portato fin qui con grande merito e soddisfazione". A pochi istanti dal fischio d'inizio del match di Dusseldorf e valido per i quarti di finale di Europa League, il dg dell'Inter Giuseppe Marotta si è concesso ai microfoni di Sky.

Marotta: "L'Inter ha un grande gruppo"

Su Pirlo nuovo allenatore della Juventus: "Mi fa piacere perché l’ho avuto da calciatore, ho stima per lui come professionista. È una bella scommessa, gli dico in bocca al lupo". Su Stefano Sensi: "Sta bene, è stato lontano dal campo per tanto tempo. È a disposizione ma sta Conte a dosarne l’impiego. Spero che possa essere prima o poi utilizzato". Sulla rosa: "Le partite si giocano in 95-100 minuti la panchina deve essere all’altezza di chi va in campo. Non ci devono essere titolari e riserve, noi abbiamo un gruppo importante e coloro il quale è in panchina non è lì per una punizione ma per una lettura che l’allenatore da giustamente in base alle performance. Alla luce dei numeri cambi che questa competizione di garantisce, dà spazio per tutti".