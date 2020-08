Conte: “Il mio sfogo? Parlo sempre a titolo costruttivo”

"Abbiamo giocato con coraggio contro una squadra di qualità. Merito dei ragazzi, hanno disputato una partita europea". La gioia è quella di Antonio Conte dopo la schiacciante vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar che ha aperto all’Inter le porte della finale di Europa League. "Il Siviglia ha grande esperienza ma noi abbiamo voglia di stupire. Ora ci dobbiamo riposare e poi proveremo a dare una gioia al popolo interista”.

Inter, manita allo Shakhtar: Conte in finale di Europa League

Conte: “Sfogo? Parlo a titolo costruttivo”

“Oggi non mi va di tornare su alcune situazioni. In quel momento sentivo determinate cose e le ho dette, ma io parlo sempre a titolo costruttivo - ha detto a Sky Sport - A livello di stampa si cerca di enfatizzare alcune situazioni. Ma, al tempo stesso, so che bisogna passare da alcuni step per essere protagonisti in futuro. Non sono una persona politica, guardo al sodo e dico quello che penso in maniera costruttiva, senza voler offendere nessuno”.

Inter, cinquina da urlo e finale di Europa League: show di Lautaro e Lukaku

Conte: “In molte cose migliori della Juve”

“Siamo ripartiti dal lavoro fatto, anche nel post lockdown. Ci credevo veramente al fatto che potessimo fare un grande finale di stagione. In Coppa Italia meritavamo di più, in campionato abbiamo avuto due scivoloni ingiustificabili contro Bologna e Sassuolo. Ma si impara dalle cose negative, che io affronto di petto e in maniera dura. Bisogna migliorare e l’abbiamo fatto. I ragazzi sono encomiabili, non finirò mai di ringraziarli. Abbiamo finito a un punto dalla Juve, avendo anche tante cose migliori di loro. E oggi ci giochiamo una finale europea. Godiamoci un attimo questo passaggio del tutto, poi penseremo al Siviglia“.