Tonali, è caos: il Milan sorpassa l'Inter. Ecco la situazione

MILANO - Intrigo Sandro Tonali. L’aff are che sembrava in dirittura d’arrivo e ormai ad un passo dall’Inter, improvvisamente è in discussione, tornando ad essere un obiettivo concreto per il mercato del Milan. Paolo Maldini nelle ultime settimane ha lavorato sottotraccia sul talento delle rondinelle, prima attraverso agenti e poi avanzando un’offerta ufficiale al presidente Massimo Cellino. Si tratta di una proposta di prestito con diritto di riscatto che però è stata rigettata dal numero uno del Brescia, poiché l’obiettivo dell’imprenditore cagliaritano è di portare a casa quello che aveva messo in preventivo, cioè almeno 35 milioni. Nei discorsi iniziali con l’Inter si era parlato di un prestito con obbligo di riscatto proprio su questa cifra, con l’inserimento di vari bonus. Ma ora c’è una certa agitazione anche da parte dell’entourage di Tonali, che aveva ormai raggiunto da un paio di mesi un’intesa di massima con la dirigenza dell’Inter, ma l’immobilismo nerazzurro degli ultimi tempi ha creato qualche allarme, soprattutto alla luce del ritorno dell’Inter su Arturo Vidal, da sempre un giocatore chiesto da Antonio Conte.

Inter sempre avanti

I nerazzurri da un po' di tempo hanno smesso di farsi sentire e il patron Cellino non ha gradito il silenzio della dirigenza interista, prima impegnata con il finale di stagione in Europa League e subito dopo con la questione legata all’allenatore. Con il passare delle settimane Cellino ha iniziato a guardarsi attorno e il Milan si è proposto in un momento di distrazione da parte dei cugini. Un tentativo che per ora è stato respinto ma che certifica come i rossoneri abbiano ancora qualche piccola speranza di concorrere con l’Inter su un giocatore che ha fatto seguire per mesi attraverso osservatori, anche quando il Brescia giocava in serie B[...]

