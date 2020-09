MILANO - Dopo l'ufficialità del suo acquisto da parte dell'Inter (che lo ha prelevato dalla Roma per circa 3 milioni di euro) Aleksandar Kolarov ha scelto il numero che lo accompagnerà nella sua avventura in nerazzurro: l'11. Lo comunica il club di Antonio Conte in una nota su Twitter. Per Kolarov si tratta del 'suo' numero per eccellenza: il terzino sinistro lo ha indossato anche alla Lazio, al Manchester City e alla Roma (nonché nella Serbia).

L'Inter di Conte abbraccia Kolarov e Hakimi