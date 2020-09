MILANO - Dopo la stagione in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan è rientrato all'Inter: ironicamente un tifoso, su Instagram, ha commentato che, con il ritorno del Ninja, "le discoteche di Milano stanno festeggiando". Pronta la replica del Ninja, sempre via social: "Sono contento anch'io - ha commentato il centrocampista belga - bisogna far girare st'economia".

