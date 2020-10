Inter-Juve e l'audio sparito del Var su Pjanic: nuove rivelazioni alle Iene

MILANO - A due anni e mezzo di distanza, il derby d'Italia delle polemiche è sempre lì che aleggia. Quello dell'aprile 2018, un lasciapassare verso lo scudetto per la Juve e il successivo fiume di veleni con il naturale coinvolgimento del Napoli che stava lottando per il tricolore. L'argomento è stato trattato ieri sera su Italia 1, durante la puntata de “Le Iene” con la testimonianza di Giuseppe Pecoraro, ex procuratore federale. Nel mirino l'arbitraggio di Daniele Orsato nella serata di San Siro, specialmente per le comunicazioni con la sala VAR, in particolare di un audio sparito in merito al dialogo arbitrale a margine dell'episodio più discusso di quella partita: la mancata espulsione dello juventino Pjanic. «La Lega disse che non l'avevano, che non c'era l'audio», ha spiegato Pecoraro. «Mi aspettavo una collaborazione da parte del mondo arbitrale, soprattutto se non si ha nulla da nascondere». Ha chiesto la documentazione audio-video compresi i dialoghi tra l'arbitro Orsato e il Var, ma al riguardo - quando venne ammonito D'Ambrosio per proteste e non sanzionato il bosniaco già ammonito - comparivano solo le immagini.

Pecoraro sospetta che qualcosa fu detto dal VAR a Orsato. Con l'arbitro già pronto a estrarre un cartellino, ma non verso il difensore interista al quale era stato fatto cenno di allontanarsi. Da quel momento passarono 35 secondi prima della decisione. E in quel lasso di tempo, della comunicazione via auricolare tra Orsato e il VAR non c'è stata traccia. Una richiesta che, come ha raccontato Pecoraro, creò forti tensioni e nessuno gli diede mai una spiegazione chiara sul motivo per il quale mancasse solo l'audio di quell'episodio. «Se a un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato a fare la finale di Coppa dei Campioni, qualcuno si deve pure chiedere, ma dopo quell’errore che ha fatto, gravissimo a mio parere che ha condizionato penso un campionato, è premiato pure, ma di che parliamo?», ha detto ancora Pecoraro. Rizzoli replica: «Nulla da nascondere, non era situazione da VAR».