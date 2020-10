Inter, Young: "Se potessi, tornerei ora al Watford"

ROMA - Puoi essere apprezzato dal tuo allenatore ed essere un punto fermo dell'Inter, ma al cuore non si comanda. Ospite speciale dell’ultima puntata di ‘Golden Tales’, il podcast ufficiale del Watford, Ashley Young ha ribadito il suo amore per gli Hornets, club che lo ha formato come persona e giocatore. L'esterno, seppur soddisfatto della sua avventura a Milano, non ha certo dimenticato chi si è fidato di lui dai primi calci. Il numero 15 dell'Inter, sul Watford, ha infatti dichiarato: “Se potessi tornare indietro e giocare di nuovo al Watford, andrei via dall’Italia adesso perché è il luogo che conosco, è da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono e arrivare dove sono. Mi ha permesso di avere un inizio umile“.