Conte recupera Bastoni, Nainggolan e Sensi per la Champions

MILANO - Il giorno dopo la sconfitta nel derby, un ko che fa male dal punto di vista del morale e della classifica, l'Inter cerca di mettere a posto i pezzi e di risollevarsi. Mercoledì inizierà la Champions e contro il Borussia Mönchengladbach Conte non può sbagliare perché quest'anno è obbligatorio almeno arrivare agli ottavi dopo due eliminazioni filate alla fase a gironi. Il problema è che il cammino in Europa è in salita complice la situazione dell'infermeria. Per il tecnico di Lecce le buone notizie sono relative a Bastoni e Nainggolan che hanno sconfitto il Covid e sono di nuovo negativi. Oggi si sono allenati ad Appiano Gentile nel tentativo di recuperare la migliore condizione, ma mercoledì saranno entrambi disponibili. Ci sarà pure Sensi che contro il Diavolo ha scontato il turno di squalifica rimediato per il rosso preso all'Olimpico contro la Lazio.

Inter, Gagliardini ancora positivo

Niente da fare, almeno per la Champions, per il ritorno di Gagliardini che è ancora positivo al virus. Per rivedere il centrocampista ex Atalanta ci sarà da attendere ancora. Attesa per il responsi dei tamponi di Radu e Young, gli ultimi due colpiti dal Covid.

Conte, spazio a Eriksen

Probabile che Conte cambi qualcosa rispetto all'Inter che ha affrontato il Milan perché adesso la sua squadra giocherà ogni tre giorni e un po' di turn over servirà. Contro i tedeschi o a Genova toccherà a Eriksen, deludente anche nel derby quando è entrato.