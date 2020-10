Vidal suona la carica: «Inter, rialziamoci subito in Champions»

MILANO - La rabbia per la sconfitta contro il Milan c'è ancora, ma Arturo Vidal ha soprattutto voglia di reagire e lo ha mostrato suonando la carica su Twitter. "Non è così che inizia ma come finisce!!! Forza Inter. Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!!!" ha scritto il cileno che contro il Milan è stato uno degli ultimi a mollare.

Il fedelissimo di Conte, che era reduce dagli impegni con la nazionale, nella stracittadina di ieri ha dato tutto se stesso, ma non è bastato. Adesso ha una grande voglia di riscatto e mercoledì in Champions tiene tremendamente a conquistare i tre punti per iniziare bene il girone, cosa che alla formazione di Conte non è riuscita lo scorso anno quando arrivò il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga (1-1). Partire con il piede giusto in Europa farebbe dimenticare l'amarezza per lo scivolone nella stracittadina.