Giroud pronto all'addio al Chelsea: Inter alla finestra

LONDRA - Riparte il tormentone Olivier Giroud, a un anno esatto di distanza. Anche stavolta l'attaccante francese sembra destinato a lasciare il Chelsea a metà stagione: "Solo un cieco non vedrebbe che la prima scelta di Lampard per l'attacco è Tammy Abraham e onestamente non è giusto visto quello che ha fatto Olivier nel finale della scorsa stagione - ha sottolineato a FootMercato l'agente di Giroud, Michael Manuello - Sono scelte dell'allenatore, è un suo diritto. Ma allora, se le cose continueranno così, a dicembre ci troveremo nella stessa situazione del 2019 e ci troveremo a dover sperimentare altre emozioni".

Giroud, record di 22 gol allo Stade de France

Posto agli Europei a rischio

il 34enne è in scadenza di contratto e la volontà di giocare per guadagnarsi un posto negli Europei potrebbe spingerlo ai saluti: Deschamps è stato chiaro, se non gioca il suo posto in nazionale a Euro2020 è a rischio. Un anno fa fu accostato a Inter e Lazio ma alla fine rinnovò per un'altra stagione. in questa stagione Giroud è partito titolare solo in un'occasione, in Coppa di Lega, mai in Premier o Champions. Il giocatore preferirebbe comunque rimanere in Inghilterra ma sarebbe aperto anche a una destinazione italiana: secondo il "Guardian", l'Inter sarebbe ancora alla finestra visto il rapporto fra Conte e Giroud ai tempi del Chelsea.