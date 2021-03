Inter, Gagliardini: Scudetto? Normale pensarci, ma è ancora lunga

MILANO - Tenere alta la concentrazione per arrivare allo scudetto: è questo il pensiero del centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, che commenta il primato dei nerazzurri, distanti sei punti dal Milan: "L'entusiasmo è tanto, stiamo giocando bene. Nel girone di ritorno per adesso abbiamo incontrato rivali forti, ottenendo risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada, pensando gara dopo gara perché ne mancano ancora 12 ed è lunga". La posizione attuale dell'inter porta per forza a parlare di titolo: "E' normale pensarci, dipende tutto da noi, ma dobbiamo proseguire con la stessa cattiveria e la stessa fame. Se scenderemo in campo sempre come stiamo facendo negli ultimi tempo, avremo più possibilità di vincere lo scudetto. Abbiamo sei punti di vantaggio, serve mantenere la giusta determinazione, nessuno ci ha messo in grande difficoltà, quindi concentriamoci solo sul nostro cammino".