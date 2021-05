Conte: "Roma grande squadra, ma l'Inter pensa solo alla vittoria"

MILANO - "La Roma è un'ottima squadra, con un ottimo allenatore". Alla vigilia della sfida con i giallorossi, in programma mercoledì 12 maggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 20.45, il tecnico dell'Inter Antonio Conte è intervenuto ai microfoni del canale tematico nerazzurro: "Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vogliamo vincere per onorare fino in fondo lo scudetto. Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in tutte le partite, di essere concentrati per tutti i 90 minuti. Contro la Samp, i ragazzi hanno fatto davvero bene e hanno attuato bellissime giocate. Nonostante i numerosi cambi, la prestazione della squadra è stata ottima, segno di una professionalità indiscussa. È giusto onorare la vittoria nel migliore dei modi, la vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli".