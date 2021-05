Inter, Lautaro punta la Juve: "Bello sfidarla da campioni d'Italia"

MILANO - Siglata la pace con Antonio Conte dopo le scintille al momento della sua sostituzione nel match vinto a San Siro contro la Romahttps://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/inter/2021/05/13-81645368/scontro_tra_lautaro_e_conte_video_inedito_con_il_dialogo_integrale, Lautaro Martinez punta la Juventus a cui l'Inter campione d'Italia farà visita sabato (15 maggio) allo Stadium: "Loro hanno vinto per 9 anni di fila - ha detto l'attaccante argentino ai microfoni di Sky Sport - mentre noi non ci riuscivamo da 10-11 anni e avevamo anche perso una finale, per cui era importante conquistare qualcosa e sarà bello andare a Torino col 19esimo scudetto vinto".