Juve-Inter, Stellini: "Episodi che si commentano da soli"

Stellini: "Ecco dove dobbiamo migliorare"

“In futuro dovremo migliorare nell'approccio delle grandi gare e della Champions League: per far questo dobbiamo alzare il livello tecnico, creiamo molto ma ancora abbiamo margini a livello qualitativo per segnare più gol e gestire meglio i momenti delle gare". Infine un giudizio sulla prova di Lautaro Martinez: "Lui come Aguero? Lo ricorda, è cresciuto molto perché ha lavorato tanto e aiuta molto la squadra: e' un aspetto non facile da trovare in un attaccante con le sue caratteristiche. Se ascoltassimo i rumors dovremmo metterci ogni giorno il ghiaccio in testa: è un giocatore dell'Inter e vuole tenerselo stretto".